"كورونا" يحصد أرواح 722 شخصا في الصين وتسجيل 34.5 ألف إصابة

أعلنت السلطات الصينية الرسمية ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس" كورونا" في البلاد إلى 722 حالة وفاة، وأكثر من 34.5 ألف مصاب.

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وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين (وزارة الصحة) في بيان، اليوم السبت: "حتى منتصف الليل من يوم 7 فبراير، حصلت لجنة الصحة الوطنية في الصين على بيانات من 31 إقليم تفيد بأن عدد المصابين وصل إلى 34546 إصابة، يتم معالجة 31744 شخصا من بينهم 6101 شخص بحالة حرجة، وفارق الحياة 722 شخصا، وتعافى 2050 شخصا من الفيروس".

وكانت سلطات الصحة الصينية قد أعلنت أمس الجمعة عن حصيلة ضحايا كورونا في الصين والتي بلغت 618 حالة وفاة، وبلغ عدد المصابين 22112 حالة.

المصدر: وكالات