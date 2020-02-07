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ارتفاع حصيلة وفيات فيروس" كورونا" الجديد في الصين إلى 618 شخصا

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ارتفاع حصيلة وفيات فيروس
Reuters
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أعلنت سُلطات الصحة الصينية، اليوم الجمعة، ارتفاع حالات الوفاة جراء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في البلاد إلى 618 شخصا.

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وأفادت اللجنة الصحية الصينية في بيان، بأن عدد المصابين بلغ 22112 حالة، من بينهم 817 غادروا المستشفى بعد تعافيهم.

وكانت السلطات الصينية قد ذكرت يوم أمس الخميس أنها سجلت في الأراضي الصينية أكثر من 28000 حالة إصابة مؤكدة بالنوع الجديد لفيروس "كورونا"، بينها 564 وفاة، وقعت غالبيتها في مدينة ووهان، كما تم تأكيد وجود أكثر من 220 إصابة ووفاة واحدة جراء هذه السلالة في 24 دولة خارج الصين.

هذا وكان الرئيس الصيني، شي جين بينغ، قد أعلن يوم الأربعاء، بأن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الصينية للسيطرة على الفيروس التاجي ومنع انتشاره تحقق نتائج إيجابية.

المصدر: وكالات 

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