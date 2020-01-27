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رئيس إيران السابق يعزي بوفاة كوبي براينت: شخصيته أكبر من حدود كرة السلة

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رئيس إيران السابق يعزي بوفاة كوبي براينت: شخصيته أكبر من حدود كرة السلة
ATTA KENARE/AFP/GETTY
الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد
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قدم الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد تعازيه لعائلة نجم كرة السلة الأمريكية الراحل، كوبي براينت، مؤكدا أنه كان صاحب شخصية قوية بارزة تجاوزت نطاق رياضة كرة السلة.

وغرد أحمدي نجاد على حسابه في "تويتر" الاثنين: "أقدم التعازي لعائلة براينت ومدينة لوس أنجلوس. كان كوبي براينت أكبر حقا من كرة السلة، لقد شعرت بالحزن لدى سماعي الأخبار المحزنة عن كوبي وجيجي وجون التوبيلي وبقية الركاب. سوف نفتقدهم جميعا".

وأرفق أحمدي نجاد التغريدة بهاشتاغ #KobeRIP، والآخر #BlackMamba.

ولقي كوبي براينت حتفه جراء تحطم مروحيته الخاصة في مدينة كالاباساس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، يوم الأحد.

المصدر: RT

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