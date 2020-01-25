طائرة إيرانية تهبط اضطراريا في طهران بعد تعرضها لعطل فني أثناء رحلة إلى اسطنبول

نفذت طائرة ركاب إيرانية من طراز "إيرباص"، مساء اليوم السبت، عملية هبوط اضطراري في مطار مهر آباد في طهران بعد تعرضها لعطل فني أثناء رحلتها إلى اسطنبول التركية.

وجرى الهبوط الاضطراري للطائرة، وهي من طراز "إيرباص A306" وتتبع لشركة "إير تور" الإيرانية للطيران، في حوالي الساعة 21:15 بالتوقيت المحلي.

flightradar24

وفي غضون ذلك، أوضح مكتب العلاقات العامة في مطار الإمام الخميني، في بيان، أن الطائرة أقلعت من مطار الإمام الخميني خلال تنفيذها رحلة إلى اسطنبول إلا أنها تعرضت، خلال تحليقها في الأجواء الإيرانية وفي منتصف الطريق، لعطل فني مما اضطرها للعودة إلى طهران.

وأضاف البيان أن الطائرة لم تستطع في البداية الهبوط بسبب عدم التمكن من فتح العجلات، وبقيت تحلق فوق المطار لمدة 4 ساعات إما لمحاولة فتح العجلات أو لتفريغ البنزين ومحاولة الهبوط من دون عجلات.

وبعد 4 ساعات تمكن طاقم الطائرة، حسب البيان، من تنفيذ هبوط اضطراري بعجلات في مطار مهر آباد الداخلي بطهران.

المصدر: RT