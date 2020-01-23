أنقرة تندد بـ "الحشد العسكري" اليوناني في بحر إيجة

ندد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الخميس، بما سماه "الحشد العسكري" اليوناني في 16 جزيرة في بحر إيجة، معتبرا إياه "مخالفا للقوانين الدولية".

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وقالت وكالة "الأناضول" إن أكار دعا أثينا إلى التصرف "بشكل يتوافق مع القانون الدولي والاتفاقيات المبرمة وعلاقات حسن الجوار"، مؤكدا على استمرار أنشطة تركيا في بحر إيجة وشرق المتوسط وليبيا إلى جانب "مكافحة الإرهاب في إطار احترام القانون الدولي ووحدة أراضي البلدان".

كما شدد أكار على أن بلاده لن تسمح بانتهاك حقوقها "بأي شكل من الأشكال"، وهي تؤكد ذلك لجميع الدول المعنية.

وتشهد العلاقات بين أثينا وأنقرة توترا، خصوصا بعد رفض اليونان تسليم جنود أتراك فارين وتبادل الطرفين اتهامات بقيام السفن والطائرات بـ"تحرشات" في بحر إيجة، بالإضافة إلى التوتر القائم حاليا في منطقة شرق البحر المتوسط مع استمرار عمليات استكشاف النفط والغاز في المنطقة.

المصدر: وكالات