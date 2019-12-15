إيران تعلق على المفاوضات بين السعودية وقطر لإنهاء الأزمة الخليجية

رحب وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، بالأنباء عن مفاوضات بين السعودية وقطر بغية إنهاء الخلاف الدبلوماسي في الخليج، مؤكدا أن هذا يمثل تطورا جيدا يخدم مصلحة المنطقة بأكملها.

وشدد ظريف، في كلمة ألقاها، اليوم الأحد، في منتدى الدوحة، على أهمية التوصل إلى "مقاربة إقليمية جديدة تقوم على الحوار"، لافتا إلى إمكانية تشكيل فرق عمل مشتركة لإرساء التعاون في القطاع الخاص والإقليمي، بالإضافة إلى بدء تواصل عسكري بين دول المنطقة من خلال توقيع اتفاق لوقف العنف وعدم الاعتداء، بناء على مبدأ التعاون الإقليمي.

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ودعا وزير الخارجية الإيراني جميع دول المنطقة إلى الالتزام بمبادئ "الحوار والاحترام المتبادل واحترام سيادة الجميع ورفض استخدام القوة ورفض القمع"، قائلا إنه "لا يمكن لفكرة جيدة أو اتفاق جيد أن ينفذ من طرف واحد".

وأعرب ظريف عن قناعته بأن السبب الجذري للأزمات المتعددة والمزمنة التي يعاني منها الشرق الأوسط ومنطقة آسيا عموما يعود إلى "اضطراب إدراكي" تتأثر به الدول الإقليمية والقوى العالمية على حد سواء.

وجاءت هذه التصريحات في أعقاب إعلان وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن إحراز بعض التقدم في المفاوضات مع السعودية بشأن تجاوز الأزمة الخليجية التي اندلعت أوائل صيف 2017.

المصدر: وكالات