 
مباشر

قطر تعلن عن تقدم بسيط في تسوية الخلاف الخليجي

أخبار العالم العربي

قطر تعلن عن تقدم بسيط في تسوية الخلاف الخليجي
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mw9w

قال وزير الخارجية القطري، يوم السبت، إنه تم إحراز تقدم بسيط في حل الأزمة الخليجية المستمرة منذ عامين ونصف العام.

إقرأ المزيد
الخارجية البحرينية: نأسف لعدم جدية قطر في إنهاء أزمتها مع الدول الأربع
الخارجية البحرينية: نأسف لعدم جدية قطر في إنهاء أزمتها مع الدول الأربع

وأضاف الوزير، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لوكالة "رويترز"، في رد على سؤال عما إذا حصل هناك تقدم في قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت الأسبوع الماضي: "إن هناك تقدما، ولكنه تقدم بسيط".

يذكر أنه منذ 5 يوليو 2017 شهدت منطقة الخليج توترا كبيرا على خلفية قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية مع الدوحة التي اتهمتها الدول الـ4 بـ "دعم الإرهاب والتحول عن المحيط العربي نحو إيران"، ما أدى إلى نشوب أزمة سياسية حادة بين هذه البلدان، بالإضافة إلى حرب إعلامية واسعة.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

حلول صندوق النقد الدولي "لإنقاذ" لبنان من الأزمة الاقتصادية والمالية