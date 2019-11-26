اتهم الاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني بالضلوع في الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات إلى أوروبا.

وقال المركز الأوروبي لرصد المخدرات وإدمان المخدرات "EMCDDA"، في تقرير مشترك مع الشرطة الأوروبية بشأن سوق المخدرات في الاتحاد الأوروبي لعام 2019، إن حزب العمال الكردستاني، الذي كان مدرجا على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية منذ عام 2002 "متورط في الجريمة المنظمة والمشاركة في تهريب المخدرات" بالاتحاد الأوروبي.

وأشار التقرير إلى أن "هذا يجعل سوق المخدرات مصدرا هاما للدخل لمنظمات الجريمة المنظمة في الاتحاد الأوروبي، حيث أن الأوروبيين ينفقون ما لا يقل عن 30 مليار يورو على مستوى البيع بالتجزئة للمخدرات كل عام".

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وكانت الشرطة الأوروبية أكدت في تقاريرها السابقة، أن حزب العمال الكردستاني حصل من وراء تجارة المخدرات على مبلغ يتراوح بين 1.5 مليار دولار و3 مليارات دولار سنويا، وأن الحزب متورط في جر الأطفال والشباب إلى مستنقع المخدرات، ويشتري الأسلحة بالمال الذي يكسبه من بيع المخدرات داخل الاتحاد الأوروبي.

المصدر: المركز الأوروبي لرصد المخدرات وإدمان المخدرات