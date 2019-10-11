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الأناضول: هجوم بالهاون نفذه "حزب العمال الكردستاني" على بلدة نصيبين

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الأناضول: هجوم بالهاون نفذه
Reuters MOS
بلدة نصيبين التركية -أرشيف-
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أصيب عدد كبير من المدنيين جراء هجوم بقذائف الهاون نفذته عناصر من "حزب العمال الكردستاني"، اليوم الجمعة، على بلدة نصيبين التابعة لولاية ماردين التركية.

وكانت وكالة "الأناضول" أكدت في وقت سابق من اليوم مقتل مدنيين اثنين بمدينة سوروج التركية الحدودية، جراء قصف بالهاون نفذه عناصر الحزب، في حين نقل مصابان آخران لمستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

يتبع..

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