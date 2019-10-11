الأناضول: هجوم بالهاون نفذه "حزب العمال الكردستاني" على بلدة نصيبين

أصيب عدد كبير من المدنيين جراء هجوم بقذائف الهاون نفذته عناصر من "حزب العمال الكردستاني"، اليوم الجمعة، على بلدة نصيبين التابعة لولاية ماردين التركية.

وكانت وكالة "الأناضول" أكدت في وقت سابق من اليوم مقتل مدنيين اثنين بمدينة سوروج التركية الحدودية، جراء قصف بالهاون نفذه عناصر الحزب، في حين نقل مصابان آخران لمستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

إصابة عدد كبير من المدنيين جراء هجوم بالهاون من قبل إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" على قضاء "نصيبين" في ولاية ماردين التركيةhttps://t.co/HfaJWYP07jpic.twitter.com/ytfksiU2g9 — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 11, 2019

يتبع..