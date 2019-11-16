أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، أن العوائد المستحصلة من تعديل أسعار البنزين لن تدخل ميزانية البلاد الجارية، بل ستستخدم في مشروع الدعم المعيشي لـ 18 مليون أسرة.

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وفي تصريح أدلى به للصحفيين اليوم الجمعة حول مشروع تعديل أسعار البنزين، قال ربيعي، لقد تقرر أن نستخدم جميع العوائد الحاصلة من مشروع تعديل أسعار البنزين لدعم 18 مليون أسرة إيرانية.

وأضاف ربيعي أن الحكومة قررت أن لا يعود حتى ريال واحد من العوائد الناجمة من هذا المشروع للميزانية الجارية في البلاد، وهو قرار صائب لإصلاح هيكلية الميزانية.

وقال ربيعي لقد قررنا عبر اتخاذ القرار الصائب أن لا تترك هذه الإصلاحات تأثيرا سلبيا على معيشة المواطنين، وبتنفيذ هذا المشروع سيتم تعديل الهيكلية، فضلا عن الدعم المعيشي لـ 60 مليون شخص من الطبقات الوسطى وما أدنى منها.

وأوضح أنه إلى جانب تنفيذ هذه المشاريع ستتقوم الحكومة بالسيطرة على التضخم، ولن تكون هنالك زيادة في أسعار النقل.

يذكر أنه بدأ أمس الجمعة تنفيذ قرار المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي لرؤساء السلطات الثلاث بتقنين البنزين ورفع أسعاره لجميع وسائط النقل.

المصدر: وكالات