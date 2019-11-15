روحاني: رفع أسعار البنزين يصب في صالح الشعب

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن قرار الحكومة رفع أسعار البنزين "يصب في مصلحة الشعب، وجاء من أجل مساعدة شرائح المجتمع الضعيفة المعرضة للضغط".

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وأضاف روحاني خلال لقائه عددا من أعضاء الحكومة: "لا يتصور أحد أن الحكومة اتخذت هذا الإجراء بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وأنها قامت بذلك كي تعوض العجز في ميزانيتها، ولن يذهب ريال واحد من هذه الأموال إلى الخزانة".

وتابع روحاني: "الحكومة كانت منذ فترة طويلة تسعى إلى أن تجد طريقة لمساعدة ودعم الشرائح الضعيفة في البلاد من الذين يواجهون ضغوطا بسبب الأوضاع الاقتصادية، ولكن بسبب نقص الموارد في الميزانية لم يتم تنفيذ ذلك".

وكانت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط قد أصدرت، فجر اليوم الجمعة، بيانا أعلنت فيه عن ارتفاع سعر البنزين ثلاثة أضعاف سعره الحالي في البلاد، حيث أصبح سعر لتر البنزين العادي المدعوم حكوميا 1500 تومان (0.04 دولار) لكل لتر، وسعر البنزين العادي غير المدعوم أصبح 3000 تومان (0.07 دولار) لكل لتر، فيما أصبح سعر لتر البنزين السوبر 3500 تومان (0.08 دولار) للتر.

وقوبل قرار رفع أسعار البنزين بردود فعل واسعة من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك بعض نواب البرلمان الإيراني والمسؤولين الحكوميين، فيما وصف سكرتير دار العمال، علي رضا محجوب، هذا القرار بأنه "إضرام النار في حياة الفقراء".

وفيما تبادل ناشطون على الإنترنت صورا وفيديوهات تشير إلى تعرض محطات وقود في بعض المحافظات إلى هجمات احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود، نفت الداخلية الإيرانية والشركة الوطنية للنفط ذلك، معتبرة أن بعض وسائل الإعلام المعارضة تسعى إلى نشر الفوضى في البلاد.

المصدر: RT