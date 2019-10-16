بومبيو: أردوغان مسؤول عن عدم الاستقرار في المنطقة

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أنه لا يزال يخطط لزيارة تركيا اليوم، متهما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالمسؤولية عن عدم الاستقرار في المنطقة.

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وقال بومبيو إنه يتوقع مقابلة الرئيس التركي خلال زيارته لأنقرة.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أن بلاده تعمل على ضمان عدم حدوث فراغ في سوريا، لافتا إلى أنه يتطلع للتوصل إلى حل للموقف في سوريا.

يأتي ذلك، بعدما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه لن يلتقي نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، ووزير الخارجية الأمريكي أثناء زيارتهما المتوقعة لأنقرة.

وأضاف في تصريحات للصحفيين: "بومبيو وبنس سيقابلان نظيريهما التركيين، أما أنا فلن أتحدث سوى مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذا قرر المجيء".

المصدر: "رويترز"