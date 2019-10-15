فرنسا.. أحكام مطوّلة ومؤبد لأربع مدانات ومدان بالشروع في تفجير كاتدرائية نوتردام

ذكرت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية أن محكمة قضت بسجن أربع مدانات ومدان على صلة بإسلاميين، متورطين في محاولة فاشلة لتفجير سيارة ملغومة أمام كاتدرائية نوتردام في باريس قبل ثلاث سنوات.

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وقالت إن المحكمة حكمت على إحداهن وهي إيناس مدني بالسجن لمدة 30 عاما، وعلى الثانية أورنيلا جيليجمان 25 عاما.

كما صدر حكم بسجن امرأتين أخريين 20 عاما لكل منهما تعاونتا مع المتهمتين، وعلى قاسم غيابيا بالسجن مدى الحياة.

وكان قد عثر في فجر الرابع من سبتمبر 2016 على سيارة محملة بسبع أسطوانات غاز وثلاث صفائح من المازوت متوقفة في شارع قريب من الكاتدرائية وسط باريس.

وقال ممثلو الادعاء: "الامرأتان أوقفتا السيارة بعدما أرسلتا مقطعا مصورا تعلنان فيه مسؤوليتهما عن الهجوم المزمع لشخص يدعى رشيد قاسم وهو فرنسي من "داعش".

المصدر: "رويترز"