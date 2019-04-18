بعد أيام من حريق نوتردام.. اعتقال شخص يحمل مواد قابلة للاشتعال داخل كاتدرائية في نيويورك

اعتقلت شرطة نيويورك شخصا جاء إلى كاتدرائية القديس باتريك في مانهاتن بعبوتي بنزين وسائل قابل للاشتعال وولاعات، وذلك بعد أيام من الحريق الكارثي في كاتدرائية نوتردام بباريس.

Around 7:55pm, a man walked into St. Patrick’s Cathedral in Manhattan with gas cans and lighter fluid, and was subsequently apprehended by @NYPDCT without incident. We thank our partners for their help, and remember - if you see something, say something. pic.twitter.com/qEbmklnqzQ — NYPD NEWS (@NYPDnews) ١٨ أبريل ٢٠١٩

وأعلن نائب قائد شرطة نيويورك، جون ميلر، أثناء مؤتمر صحفي عقده عند مدخل الكاتدرائية، أن الشخص الذي اعتقل ليلة الأربعاء على اليوم الخميس حاول دخول الكاتدرائية وهو يحمل تلك المواد القابلة للاشتعال، وأوقفه أحد الحراس عند مدخل المبنى، وأبلغه أنه لا يمكنه الدخول.

وانسكب بعض البنزين على الأرض عندما طُلب منه الخروج، ما دفع عناصر قسم مكافحة الإرهاب في شرطة نيويورك إلى اعتقاله.

قال المعتقل البالغ من العمر 37 عاما، وهو معروف لدى الشرطة، إنه اقتنى البنزين بعد أن نفد وقود سيارته، وأراد اختصار الطريق من خلال المرور عبر الكاتدرائية، ، إلا أن الشرطة كشفت أن سيارته لم تكن خالية من الوقود.

وأشار الضابط إلى أن إجابات الموقوف كانت "غير مترابطة وتنطوي على مراوغة"، ولا تزال دوافعه مجهولة بالنسبة للشرطة.

وجاء هذا الحادث بعد أيام من تعرض كاتدرائية نوتردام بالعاصمة الفرنسية لأضرار هائلة إثر حريق مدمر أسفر عن انهيار بعض أجزائها.

المصدر: وكالات