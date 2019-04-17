اللقطات الأولى من درون لموقع حريق الكاتدرائية (فيديو)

التقطت عدسة وكالة "رابتلي" التابعة لـ RT فيديو يوضح آثار مأساة الحريق الذي اندلع في كاتدرائية نوتردام، وسط العاصمة الفرنسية باريس، ليلة الاثنين الماضي.

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وتمكنت الوكالة من التقاط المقطع بعد 12 ساعة من الحريق، لتصبح الوكالة الأولى التي تمكنت من التقاط هذا المقطع، حيث علقت رئيسة تحرير قناة RT، والوكالة الدولية للأنباء "روسيا سيغودنيا"، مرغريتا سيمونيان، في صفحتها على موقع فيسبوك، قائلة إنها المرة الثانية (وتعني بذلك بعد مقاطع الفيديو الخاصة باعتقال جوليان أسانج)، التي تتمكن فيها وكالة "رابتلي" من التقاط الفيديو من قلب الحدث قبل الآخرين.

المصدر: RT