دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى إقرار هدنة في اليمن وحل أزمات المنطقة عبر الحوار، مؤكدا أن العامل الرئيس المزعزع لاستقرار المنطقة هو التدخلات الأمريكية.

وقال روحاني اليوم الأحد قبيل مغادرته إلى تركيا للمشاركة في الاجتماع الثلاثي حول التسوية السورية: "يجب أن تكون هناك هدنة في اليمن ويجب وقف الحرب في هذا البلد"، مشيرا إلى أن حل أزمات المنطقة لن يأتي إلا بالحوار بين دول الجوار.

وأضاف الرئيس الإيراني أن "واشنطن تدعم الرياض في حرب اليمن ولا بد بأن تعترف أمريكا بأن تدخلاتها في المنطقة تؤدي إلى عدم الاستقرار".

وتابع: "على الأمريكيين أن يعلموا أن العامل الرئيسي لاستتباب الأمن في المنطقة هو وقف اعتداءاتهم واعتداءات الكيان الصهيوني"​​​.

كما هاجم روحاني واشنطن في سياق تطرقه إلى الأزمة السورية، قائلا إن موقف الولايات المتحدة يدعم الإرهاب في سوريا.

وأكد أن "مصير سوريا بيد شعبها ولابد من دعم دمشق لإعادة الاستقرار في البلاد"​​​.

المصدر: سبوتنيك