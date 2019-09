KKTC Başbakanı Ersin Tatar'la Hükümetlerimizin önümüzdeki dönemde #KKTC'nin kalkınması için eşgüdümle atacağı adımları değerlendirdik.



Evaluated w/PM @embersintatar of TRNC steps to be taken in the upcoming period by our Governments in coordination for development of #TRNC. pic.twitter.com/dc1UxngnKX