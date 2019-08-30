نفى وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي اليوم الجمعة، صحة الأنباء التي تحدثت عن فشل مهمة صاروخ إيراني يحمل قمرا صناعيا إلى مدار الأرض.

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وعلى "تويتر"، أكد الوزير الإيراني عدم صحة الأنباء المتداولة عن فشل مهمة صاروخ إيراني يحمل قمر "ناهيد1"، وقال: "لاحظت أن الكثيرين يسألون عن سلامة قمرنا الصناعي. يبدو أن هناك أخبارا قد انتشرت تفيد بفشل التجربة الثالثة لإطلاق القمر. في الحقيقة القمر "ناهيد1" الصناعي سالم، وهو الآن في المختبر، ويمكن للصحفيين الذهاب لتفقده".

وكانت وسائل الإعلام، قد تناقلت خبرا مفاده أن صاروخا إيرانيا انفجر على منصة الإطلاق في مركز الإمام الخميني الفضائي في شمال إيران قبل إطلاقه يوم أمس الخميس.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي نشرتها شركة "بلانيت لابز" عمودا من الدخان الأسود يتصاعد فوق منصة الإطلاق، وفق "رويترز".

وأطلقت إيران أول أقمارها الصناعية "أمل" في 2009 وثانيها "رصد" في يونيو 2011، كما أوصلت إلى المدار في 2012 قمرها الثالث "وعد" بنجاح.

وتخشى الولايات المتحدة أن تستخدم إيران التكنولوجيا المستخدمة لإطلاق الأقمار الصناعية، في إطلاق رؤوس حربية نووية، بينما تنفي طهران هذه الاتهامات.

المصدر: RT



