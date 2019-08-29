قال مسؤول إيراني إن مشاكل فنية تسببت بفشل إطلاق صاروخ يحمل قمرا صناعيا، بعد انفجار وقع قبل إطلاقه المقرر يوم الخميس، من المنصة الموجودة في "مركز الإمام الخميني الفضائي" شمال إيران.

وتحدث المسؤول الإيراني لوكالة "رويترز" شريطة عدم الكشف عن هويته، قائلا: "تسببت بعض المسائل التقنية بالانفجار، لكن علماءنا الشباب يعملون على حل المشكلة". ولم يقدم المسؤول أية تفاصيل أخرى.

وكان إيران قررت عملية الإطلاق على الرغم من التحذيرات الأمريكية لتجنب مثل هذا النشاط، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

وقال مسؤول أمريكي ، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته ، إن إيران واجهت فشلا في إطلاق أقمار صناعية.

وقد نشرت وسائل إعلام غربية في وقت سابق من يوم الخميس، صورة التقطها قمر صناعي ونشرها موقع "NPR" الأمريكي، أظهرت ما يبدو أنها عملية إطلاق فاشلة لصاروخ إيراني، بعد أن تعرض للانفجار على المنصة المخصصة.

وقال الباحث في "معهد ميدلبري للدراسات الدولية"، ديف شيرمر، بعد أن حلل الصورة: "يبدو أن مركبة الإطلاق الفضائية انفجرت على المنصة".

المصدر: وكالات