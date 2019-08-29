عملية إطلاق فاشلة لصاروخ إيراني (صورة)

أظهرت صورة التقطها قمر صناعي ونشرها موقع "NPR" الأمريكي ما يبدو أنها عملية إطلاق فاشلة لصاروخ إيراني، بعد أن تعرض للانفجار على المنصة المخصصة لإطلاقه اليوم الخميس.

وتبين الصورة ألسنة دخان متصاعدة من المنصة الموجودة في "مركز الإمام الخميني الفضائي" شمال إيران.

The imagery from the commercial company Planet, shows smoke billowing from the pad at the Imam Khomeini Space Center in northern Iran. The failure is the third this year. https://t.co/iwoyatGWH0 — NPR (@NPR) 29 августа 2019 г.

وقال الباحث في "معهد ميدلبري للدراسات الدولية"، ديف شيرمر، بعد أن حلل الصورة: "يبدو أن مركبة الإطلاق الفضائية انفجرت على المنصة".

وتعتبر هذه ثالث عملية فاشلة لإطلاق صاروخ إيراني لم يتم تحديد نوعه هذه السنة، على الرغم من أن منصات إطلاق دائرية مشابهة استخدمت في السابق لإطلاق صواريخ "سفير" التي تستخدم لإرسال أقمار صناعية إلى مدار الأرض.

المصدر: NPR