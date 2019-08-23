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ترامب يأمر الشركات الأمريكية بمغادرة الصين

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ترامب يأمر الشركات الأمريكية بمغادرة الصين
Reuters SAV/JRB
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أمر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الشركات الأمريكية الكبرى بالبحث "فورا" عن بديل للصين، والتوجه نحو الاستثمار داخل الولايات المتحدة.

وكتب ترامب تغريدة على "تويتر" قال فيها "آمر شركاتنا الأمريكية العظيمة بالبدء فورا في البحث عن بديل للصين، بما في ذلك إحضار شركاتكم إلى بلدها الأم، وصناعة منتجاتكم في الولايات المتحدة".

وأضاف "لا نحتاج إلى الصين، وبصراحة، سنكون أفضل بدونهم".

وقال ترامب إنه يأمر جميع شركات الشحن مثل "فيدكس"، و"أمازون"، و"أبس آند أبس" برفض جميع شحنات مخدر "الفنتانيل" القادمة من الصين.

ويؤكد مسؤولون أمريكيون أن الصين هي المصدر الرئيس لدخول "الفنتانيل" المحظور والمواد المتعلقة به إلى الولايات المتحدة، وأن ذلك يتم في الأغلب من خلال البريد الدولي، الأمر الذي تنفيه بكين.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الأربعاء، عقوبات على 3 رجال صينيين بتهمة الاتجار غير المشروع بـ "الفنتانيل". واتهم الرئيس الأمريكي بكين بنقض تعهداتها بوقف تدفق هذا المخدر إلى الولايات المتحدة.

المصدر: "رويترز"

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