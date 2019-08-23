"الفنتانيل" يعزز الأزمة بين الصين وأمريكا

ردت وسائل إعلام رسمية صينية، اليوم الجمعة، على اتهامات مسؤولين أمريكيين بأن بكين لم تتخذ إجراء صارما بشأن تدفق دواء الفنتانيل المخدر والمواد المتعلقة به إلى الولايات المتحدة.

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وذكرت صحيفة "الشعب" اليومية التابعة للحزب الشيوعي الصيني الحاكم أن الولايات المتحدة "تلقي بالمسؤولية" على الصين في إساءة استخدام الفنتانيل، وتتجاهل أن بكين وضعت ضوابط صارمة‭‭‭ ‬‬‬على‭‭‭ ‬‬‬المادة الأفيونية الاصطناعية‭‭‭ ‬‬‬المسببة للإدمان على نحو كبير.

وأضافت الصحيفة في مقال: "بعض الأشخاص في الولايات المتحدة عليهم أن يدركوا.. مصدر المرض يكمن في جسد الفرد".‬

وتابعت: "لا يمكن دفعك للذهاب للطبيب ولا يمكنك تأنيب الآخرين بمجرد شعورك بالمرض"، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة لم تتخذ الإجراءات الكافية لمواجهة تفشي تعاطي المواد الأفيونية.

والفنتانيل هو من المسكنات والمخدرات الاصطناعية الفعالة، وهو يتميز بسرعة مفعوله وقصر مدته.

ويقول مسؤولون أمريكيون إن الصين هي المصدر الرئيسي لدخول الفنتانيل‭‭‭ ‬‬‬المحظور والمواد المتعلقة به إلى الولايات المتحدة، وإن ذلك يتم في الأغلب من خلال البريد الدولي، الأمر الذي تنفيه بكين.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الأربعاء، عقوبات على 3 رجال صينيين بتهمة الاتجار غير المشروع في الفنتانيل‭‭‭.‬‬‬ واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكين بنقض تعهداتها بوقف تدفق هذا المخدر إلى الولايات المتحدة.

المصدر: رويترز