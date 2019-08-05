زعيمة هونغ كونغ: المحتجون يمثلون تحديا لسيادة الصين

اعتبرت كاري لام، زعيمة هونغ كونغ التي تشهد تظاهرات مناوئة للوطن الأم، أن الاحتجاجات التي تعصف بالمدينة في الآونة الأخيرة تدفعها إلى شفا "وضع بالغ الخطورة" وتشكل تحديا لسيادة الصين.

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وأعلنت لام، اليوم الاثنين موقفها هذا بينما تشهد أجزاء كثيرة من المستعمرة البريطانية السابقة إضرابا شل حركة المرور والقطارات، وجاء بعد احتجاجات عنيفة أخرى وقعت في مطلع الأسبوع.

وتعاني هونغ كونغ التي استعادتها الصين قبل نحو 10 سنوات، والتي تعتبر أحد المراكز المالية الهامة في آسيا، من وطأة احتجاجات منذ أشهر بدأت ضد مشروع قانون مقترح يسمح بتسليم متهمين لمحاكمتهم في الصين، وتطورت إلى دعوات لاستقلالية أكبر عن بكين.

المصدر: رويترز