أودعت بريطانية السجن في قبرص، اليوم الثلاثاء، بعد اعتقالها الأسبوع الماضي للاشتباه بتقديمها إفادة كاذبة عن تعرضها للاغتصاب من قبل 12 سائحا إسرائيليا.

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وتواجه الشابة البالغة من العمر 19 عاما، "اتهامات بالإدلاء بإفادة كاذبة بشأن تهمة وهمية"، ما قد يعرضها لعقوبة بالسجن لسنة وغرامة بقيمة 1700 يورو.

ومثلت الشابة التي لم يكشف عن اسمها، أمام محكمة في مقاطعة فاماغوستا (جنوب شرق). وبحسب محاميها أندرياس بيتادغيس، فإن الفتاة ستعلن خلال الجلسة المقبلة المقررة في 7 أغسطس ما إذا ستقر بذنبها.

وطلب المحامي من المحكمة منحه بعض الوقت "للحصول على أشرطة فيديو وتصريحات جمعتها الشرطة القبرصية".

وكان 12 إسرائيليا أوقفوا، في 17 يوليو، بعد أن أكدت الشابة أنهم اغتصبوها في فندق في أيانابا (جنوب شرق)، وأفرج عنهم الأسبوع الماضي وأوقفت الشابة بتهمة تقديم "إفادة كاذبة بشأن تهمة وهمية" بحسب الشرطة.

المصدر: أ ف ب