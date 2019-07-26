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تمديد حبس 7 إسرائيليين بقضية "اغتصاب جماعي" في قبرص

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تمديد حبس 7 إسرائيليين بقضية
Reuters
أيا نابا، قبرص- أرشيف
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مددت محكمة في قبرص، فترة احتجاز 7 إسرائيليين، لاستكمال التحقيق في ما يتعلق بتهمة اغتصاب جماعي تقدمت بها سائحة بريطانية على الجزيرة.

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وأطلقت السلطات القبرصية سراح 5 من 12 متهما في وقت متأخر مساء الخميس، وقالت متحدثة باسم الشرطة إن قاضيا أمر باحتجاز الـ 7 الباقين للتحقيق معهم لـ 6 أيام أخرى.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن آباء الشبان تصريحات ينفون فيها الاتهامات عن أبنائهم.

وكانت الشرطة في قبرص ألقت القبض في 17 يوليو الجاري، على 12 سائحا إسرائيليا، جزء منهم أو جميعهم قصر، للاشتباه باغتصابهم سائحة بريطانية داخل فندق في بلدة "أيا نابا" السياحية.

وبينما تخضع الشابة البريطانية لفحوصات طبية لتأكيد ادعاءاتها، قالت الخارجية الإسرائيلية إن السلطات القبرصية مكنت وصول دبلوماسيين إسرائيليين للمشتبه بهم.

المصدر: "رويترز"+ "تايمز أوف إسرائيل"

 

 

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