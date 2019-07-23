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كاراكاس: طائرة التجسس الأمريكية تعرض الرحلات المدنية للخطر

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كاراكاس: طائرة التجسس الأمريكية تعرض الرحلات المدنية للخطر
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كشف وزير الاتصالات والمعلومات الفنزويلي خورخي رودريغيز يوم الاثنين، عن تعريض طائرة تجسس أمريكية الرحلات الجوية المدنية للخطر بعد اختراقها المجال الجوي للبلاد.

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وأفاد بأن الطائرة حلقت في منطقة المراقبة الفنزويلية صباح يوم الجمعة، مشيرا إلى أن "أي طائرة في تلك المنطقة يجب أن تتصل ببرج المراقبة".

وأضاف "إذا كانت هناك طائرة في المنطقة ولم تكشف عن نفسها، من أين أقلعت وما هو مسارها وأين ستهبط، فإنها تعرض أي طائرة أخرى تحلق في المنطقة للخطر".

وأكد رودريغيز أن "هناك صورا لطائرة أمريكية. لقد كانت طائرة تجسس أمريكية. كانت نيتها العدوان على فنزويلا وقواتنا المسلحة تصرفت وفقا لذلك".

وفي الأشهر الثلاثة الماضية، اكتشفت أنظمة الدفاع الفنزويلية "ما مجموعه 78 انتهاكا للمجال الجوي الفنزويلي... من قبل طائرات أمريكية".

المصدر:ARABIC NEWS CN

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