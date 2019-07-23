فنزويلا تغرق في الظلام مجددا والسلطات تشكو من هجوم سيبراني

شهدت أكثر من 16 ولاية فنزويلية انقطاعا شاملا للتيار الكهربائي اليوم الثلاثاء، عزت السلطات أسبابه إلى هجوم سيبراني.

وذكرت وسائل إعلام فنزويلية أن ثلاثة من أصل خمسة خطوط ميترو أنفاق العاصمة كاراماس توفقت عن العمل.

وقالت الحكومة الفنزويلية إن المولد الرئيسي للكهرباء في البلاد، محطة "غوري"، تعرضت لهجوم إلكترومغناطيسي (سيبراني) يحمل نفس طبيعة هجوم شهري مارس وأبريل الماضيين.

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وعلق الرئيس الفنزويلي على الحادث عبر "تويتر" كاتبا: "على خلفية هجوم إجرامي جديد ضد هدوء الوطن الأم وسلامته، تبقى الحكومة والقوات المسلحة تحت تصرف المواطنين. سنظهر مرة أخرى إرادتنا التي لا تقهر. سننتصر!".

Ante el nuevo ataque criminal contra la tranquilidad y la Paz de la Patria, el Gobierno Bolivariano y la #FANB se encuentran desplegados atendiendo las necesidades del pueblo. Los hijos e hijas de Bolívar demostraremos una vez más nuestra voluntad inquebrantable. ¡Venceremos! pic.twitter.com/M6SYC0VIEA — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) July 23, 2019

وكانت السلطات الفنزويلية قد اتهمت المعارضة وداعميها الخارجيين بالوقوف وراء محاولات لتعطيل المنظومة الكهرابائية للبلاد عبر تنفيذ هجمات سيبرانية في وقت سابق من العام الحالي.

المصدر: RT