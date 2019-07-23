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فنزويلا تغرق في الظلام مجددا والسلطات تشكو من هجوم سيبراني

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فنزويلا تغرق في الظلام مجددا والسلطات تشكو من هجوم سيبراني
Reuters MANAURE QUINTERO
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شهدت أكثر من 16 ولاية فنزويلية انقطاعا شاملا للتيار الكهربائي اليوم الثلاثاء، عزت السلطات أسبابه إلى هجوم سيبراني.

وذكرت وسائل إعلام فنزويلية أن ثلاثة من أصل خمسة خطوط ميترو أنفاق العاصمة كاراماس توفقت عن العمل.

وقالت الحكومة الفنزويلية إن المولد الرئيسي للكهرباء في البلاد، محطة "غوري"، تعرضت لهجوم إلكترومغناطيسي (سيبراني) يحمل نفس طبيعة هجوم شهري مارس وأبريل الماضيين.

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وعلق الرئيس الفنزويلي على الحادث عبر "تويتر" كاتبا: "على خلفية هجوم إجرامي جديد ضد هدوء الوطن الأم وسلامته، تبقى الحكومة والقوات المسلحة تحت تصرف المواطنين. سنظهر مرة أخرى إرادتنا التي لا تقهر. سننتصر!".

وكانت السلطات الفنزويلية قد اتهمت المعارضة وداعميها الخارجيين بالوقوف وراء محاولات لتعطيل المنظومة الكهرابائية للبلاد عبر تنفيذ هجمات سيبرانية في وقت سابق من العام الحالي.

المصدر: RT

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