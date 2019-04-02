فنزويلا.. الضرر الناجم عن انقطاع التيار الكهربائي هائل

تسبب تكرار انقطاعات التيار الكهربائي في فنزويلا بأضرار بالغة في العديد من القطاعات الاقتصادية والخدمية في البلاد.

وأعلنت وزيرة إمدادات المياه في فنزويلا، إيفلين فاسكيز، أن انقطاع التيار الكهربائي في البلاد أدى إلى أعطاب وخلل في منظومة الأنابيب في المرافق والمنشآت المائية.

وقالت الوزيرة في حديث نقله التلفزيون الوطني: "تعرضت منظومة نقل المياه في بلادنا، لضرر كبير جدا، بسبب هذه الأعمال الإرهابية".

وشهدت فنزويلا نهاية الأسبوع الماضي انقطاعا للتيار الكهربائي على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد، وبررت السلطات ذلك بتعرض مرافق ومنشآت نقل الكهرباء وتوزيعها، لهجمات جديدة.

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وأشارت الوزيرة إلى أن انقطاع التيار الكهربائي، تسبب بتذبذب حاد في ضغط المياه في الأنابيب ما أدى إلى تفجر الأنابيب وتعطل المعدات والأجهزة.

وأكدت أن الفرق الفنية تقوم بإصلاح الأعطال في منظومة نقل المياه، مضيفة أن بعض العمال لم يذوقوا طعم النوم منذ 3 أيام.

من جانبه، أقر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، خطة شهرية لإعادة عمل منظومة نقل الكهرباء في البلاد، تنص على ضبط التحميل في شبكة نقل الطاقة. وبالإضافة إلى ذلك، مددت السلطات إلغاء الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية في البلاد وقلصت مدة يوم العمل.

المصدر: نوفوستي