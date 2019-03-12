مصادر: واشنطن و"طالبان" تتوصلان إلى اتفاق على سحب القوات

أفادت مصادر مطلعة على سير المفاوضات بين الولايات المتحدة وحركة "طالبان" في الدوحة بأن الطرفين توصلا إلى مسودة اتفاق على سحب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وأشارت المصادر لتلفزيون "طلوع نيوز" الأفغاني إلى أن الاتفاق لا يتضمن أي مواعيد لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، ومن المتوقع أن تبقى على أراضي البلاد قاعدتان أمريكيتان.

بالإضافة إلى ذلك، وافقت حركة "طالبان"، حسب المصادر، على قطع علاقتها بالتنظيمات الإرهابية، خاصة تنظيم "القاعدة" واتخاذ إجراءات ضدها.

وذكرت المصادر أن مسودة الاتفاق لم يتم التوقيع عليها، حيث يتمسك الجانب الأمريكي بمبدأ "لا اتفاق على أي شيء حتى الاتفاق على كل شيء".

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ونوقش في الدوحة أيضا موضوع المصالحة الأفغانية ووقف إطلاق النار.

وتجدر الإشارة إلى أن جولة المفاوضات في الدوحة، التي اختتمت اليوم الثلاثاء استمرت 16 يوما. ومن المقرر عقد جولة جديدة في وقت قريب.

ومن المتوقع أن يعود المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون أفغانستان زلماي خليل زاد إلى واشنطن ليلتقي كبار المسؤولين الأمريكيين وربما الرئيس دونالد ترامب في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

المصدر: طلوع نيوز