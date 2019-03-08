"طالبان": مفاوضات الدوحة لم تتناول الحوار مع كابل ولا وقف إطلاق النار

أعلنت حركة "طالبان" أنها لم تبحث، خلال لقاءات مع مسؤولين أمريكيين في العاصمة القطرية الدوحة، بناء الحوار بين الحركة والحكومة الأفغانية، أو وقف إطلاق النار في البلاد.

ونقلت وسائل إعلام غربية عن الناطق باسم "طالبان"، ذبيح الله مجاهد، قوله، اليوم الجمعة، أن المرحلة الراهنة من المفاوضات تقتصر على مناقشة تفاصيل "سحب قوات الاحتلال كافة من أفغانستان ومنع استخدام البلاد كمعقل للمقاتلين الدوليين".

وأشار إلى أن "قضايا أخرى ذات بعد سياسي داخلي ولا تخص الولايات المتحدة لم تتم مناقشتها".

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والثلاثاء الماضي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، روبرت بالادينو، إن المفاوضات الجارية مع وفد عن المكتب السياسي للحركة الذي مقره الدوحة، سجل "نوعا من التقدم"، مضيفا أن المفاوضات تركز على "مكافحة الإرهاب" و"انسحاب القوات الأمريكية" و"الحوار بين الأفغان" و"وقف إطلاق النار".

ومنذ انطلاق الجولة الراهنة من المفاوضات بين "طالبان" والولايات المتحدة، يوم 25 فبراير الماضي، أجرى المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشأن الأفغاني، زلماي خليل زاد، لقاء مع رئيس المكتب السياسي للحركة في قطر، عبد الغني برادر، إضافة إلى مشاركة قائد القوات الأمريكية والأطلسية في أفغانستان، الجنرال سكوت ميلر، في المفاوضات.

وكانت "طالبان" أعلنت مرارا رفضها الدخول في أي حوار مع الحكومة الأفغانية باعتبارها "تابعة" للولايات المتحدة.

المصدر: إنترفاكس