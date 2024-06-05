قاذفة أمريكية تطلق قنابل ذكية فوق شبه الجزيرة الكورية

أعلنت كوريا الجنوبية أن قاذفة أمريكية بعيدة المدى من طراز بي-1بي حلقت فوق شبه الجزيرة الكورية اليوم الأربعاء في إطار أول تدريبات على قصف دقيق منذ 7 سنوات.

وذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان لها أن القاذفة B-1B أطلقت القنابل الذكية JDAM أثناء التدريبات بمشاركة طائرات كورية جنوبية، وهو أول تدريبات قصف من نوعه منذ عام 2017.

وJDAM هي أنظمة توجيه تحول القنابل التقليدية غير الموجهة إلى أسلحة أكثر دقة وموجهة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

وهذه التدريبات هي استعراض للقوة ضد كوريا الشمالية وسط تصاعد التوترات بشأن إطلاقها الأخير لبالونات تحمل القمامة باتجاه كوريا الجنوبية.

المصدر: AP