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إطلاق سراح رهائن بملهى ليلي في هولندا واعتقال محتجزهم

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ألقت الشرطة الهولندية القبض على رجل خرج من ملهى ليلي كان يحتجز فيه رهائن بعد مواجهة استمرت لعدة ساعات في مدينة إيدي شرقي البلاد اليوم السبت.

وجاء في بيان للشرطة في هذا الشأن: "تم إطلاق سراح آخر رهينة للتو. وألقي القبض على شخص واحد… لا يمكننا تقديم المزيد من المعلومات في هذا الوقت".

وقام عناصر الشرطة بتطويق ساحة وسط إيدي وأخلوا حوالي 150 منزلا مجاورا.
وكان الرهائن محتجزين في مقهى Petticoat، وهو بار وملهى ليلي شهير في مدينة إيدي.

المصدر: AP

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