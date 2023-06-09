تفاعل كبير مع فيديو جديد للدون.. مالذي قالته جورجينا وصدم رونالدو؟
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تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع فيديو متداول لنجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
ويظهر مهاجم النصر السعودي صحبة صديقته جورجينا رودريغز، التي كانت تتحدث بحماس بين مجموعة من الأشخاص، لينظر إليها الدون فجأة بطريقة غريبة عبرت عن صدمته مما قالته على ما يبدو، ثم دخل في نوبة ضحك.
Cristiano Ronaldo While Georgina Speaking 😂😂 pic.twitter.com/3jDcpncxJm— Real Madrid Videos & Photos HDTV (@RMVideosHDTV) June 7, 2023
ورصدت كاميرات المصورين الواقعة خلال مشاركة رونالدو وجورجينا في "مؤتمر دعائي"، بالعاصمة الإسبانية مدريد قبل أيام.
المصدر: RT