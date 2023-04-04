المروحيات الهجومية "مي-28" تدمر مواقع الجيش الأوكراني

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نشرت وزارة الدفاع الروسية تسجيلا مصورا، يظهر المهام القتالية التي تنفذها المروحيات الهجومية "مي-28"، في إطار العملية العسكرية الخاصة.

وتنفذ مروحيات "مي-28" التابعة للمنطقة العسكرية الغربية في إطار العملية العسكرية الخاصة، طلعات جوية لتدمير مواقع قيادة مموهة والبنية التحتية وآليات الجيش الأوكراني.

وبالإضافة إلى تدمير الأهداف التابعة للقوات الأوكرانية، يعمل سلاح الطيران الروسي التابع للمنطقة العسكرية الغربية على حماية الأرتال العسكرية ونقل القوات وتزويدها بالأسلحة والذخيرة.

المصدر: RT