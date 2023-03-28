كاميرا شرطي ترصد لحظة قتل متحولة جنسيا نفذت هجوما دمويا على مدرسة أمريكية

نشرت شرطة مدينة ناشفيل الأمريكية مقطع فيديو من كاميرا الجسد يظهر فريقا من الضباط يدخلون ويقومون بعملية تمشيط لمدرسة ابتدائية وتصفية مطلقة النار التي قتلت 6 أشخاص بينهم 3 أطفال.

وقال رئيس إدارة شرطة مترو ناشفيل إن مطلقة النار كانت طالبة سابقة في المدرسة وهي متحولة جنسيا، مؤكدا أن الجانية ليس لها تاريخ إجرامي سابق، لكن الشرطة ليست على علم بما إذا كانت تعاني من أي مشاكل تتعلق بالصحة العقلية.

المصدر: وكالات