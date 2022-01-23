الخطوط القطرية تنشر فيديو يوثق أضرارا سطحية لحقت بطائرات إيرباص

نشرت الخطوط الجوية القطرية لقطات تظهر أضرارا لحقط بسطح طائراتها من طراز إيرباص A350 وسط خلاف مع شركة صناعة الطائرات الأوروبية.

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وكانت مجموعة "إيرباص" لصناعة الطائرات قد ألغت طلبية للخطوط الجوية القطرية تتضمن 50 طائرة من نوع "A 321 نيو"، في قرار اتخذ في إطار خلاف مع الشركة القطرية بشأن الطائرات من طراز "A 350".

وأوقفت شركة الطيران القطرية بعض طائراتها من طراز "A 350" عن العمل بسبب تدهور الأسطح الخارجية لهياكلها، وبدأت إجراءات قانونية ضد "إيرباص" أمام القضاء البريطاني.

المصدر: وكالات