"إيرباص" تلغي طلبية للخطوط القطرية لخمسين طائرة من نوع "A 321 نيو"

ألغت مجموعة "إيرباص" لصناعة الطائرات طلبية للخطوط الجوية القطرية تتضمن 50 طائرة من نوع "A 321 نيو"، في قرار اتخذ في إطار خلاف مع الشركة القطرية بشأن الطائرات من طراز "A 350".

وأكد متحدث باسم "إيرباص": "أننا فسخنا العقد الذي يتضمن خمسين طائرة A321 مع الخطوط الجوية القطرية، بموجب حقنا".

يندرج هذا القرار في إطار الخلاف بين المجموعة المصنعة للطائرات وشركة الطيران القطرية التي أوقفت بعض طائراتها من طراز "A 350" بسبب تدهور الأسطح الخارجية لهياكل هذه الطائرات، وبدأت إجراءات قانونية ضد "إيرباص" أمام القضاء البريطاني.

ورفضت الشركة القطرية أيضا تسلّم مزيد من الطائرات من هذا الطراز من المجموعة الأوروبية حتى يتم حلّ المشكلة.

المصدر: "أ ف ب"