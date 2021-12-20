"إيرباص" تؤكد أن طائرة A350 آمنة

أكدت شركة "إيرباص" الأوروبية لصناعة الطائرات أن طائرتها A350 آمنة، وذلك بعد أن أعلنت الخطوط الجوية القطرية مقاضاة الشركة على أضرار لحقت بأسطح بعض الطائرات.

وقال متحدث باسم "إيرباص" إن الشركة ليس لديها ما تضيفه إلى البيانات السابقة بأنها توصلت إلى السبب الجذري في تضرر أسطح بعض طائرات A350، ... "نحن مع العملاء وسلطات السلامة من أجل توفير تحسينات".

وقالت الخطوط الجوية القطرية في بيان سابق: "لقد فشلنا للأسف في جميع محاولاتنا للتوصل إلى حل بناء مع شركة إيرباص فيما يتعلق بتدهور سطح طائرة إيرباص A350، ولذلك، لم يعد أمام الخطوط الجوية القطرية أي بديل سوى السعي لحل سريع لهذا النزاع عبر المحاكم".

المصدر: "رويترز"