شاهد.. تحدي وجبة "الكشري" في مصر ينتهي بخسارة الجميع

نظم مطعم "أبو طارق" المشهور في صناعة وجبة "الكشري" التقليدية في مصر مسابقة "تحدي كشري أبو طارق"، يستطيع من خلالها المشاركون الحصول على مكافأة مالية قدرها 2000 جنيه مصري.

بشرط أن يتمكنوا من أكل وجبة الكشري في دقيقة واحدة فقط.

ويتكون طبق الكشري من أرز ومعكرونة وعدس وصلصة، وتضاف إليها شرائح البصل المقلي، وصوص الطماطم، وتقدم جميعها في طبق واحد.

وبالرغم من الإقبال الكبير على المطعم للمشاركة في التحدي لم يتمكن أحد من المشاركين من التهام وجبة الكشري بشكل كامل في الوقت المحدد والفوز بالجائزة المالية.

المصدر: RUPTLY