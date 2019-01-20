الجيش الروسي يتزود بدرونات حديثة متعددة المهام

تسلم أفراد وحدات المدفعية في المنطقة العسكرية الشرقية للجيش الروسي دفعة جديدة من طائرات "أورلان-10" متعددة المهام من دون طيار.

وتنصب الطائرات من دون طيار على منصة شاحنة "كاماز-5350"، تتميز بقدرة فائقة على اجتياز الحواجز.

ويتوفر في الشاحنة مكان لمشغل الدرونات ومنصة واحد لإطلاقها، وبضع طائرات من دون طيار وأجهزة للاتصال.

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يذكر أن مدى عمل طائرة "أورلان-10" من دون طيار قد ازداد حتى 120 كيلومترا، ما يعني أن مجمع الحرب الإلكترونية الذي تدخل في قوامه، يمكن أن يُسكت الاتصالات المعادية على مسافة 215 كيلومترا من موقع إطلاقها.

المصدر: سلاح روسيا