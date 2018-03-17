استرجاع نصوص "خفية" من مخطوطة يونانية عمرها 1500 عام

بدأ سر النصوص الطبية غير المرئية من كتاب الفيلسوف اليوناني "غالنوس" يتضح شيئا فشيئا، بعد سنوات من الغموض، بالاعتماد على الأشعة السينية.

فقد تم تطوير مسرع جسيمات عالي الكفاءة لكشف الأسرار الطبية اليونانية القديمة للفيلسوف والطبيب اليوناني "غالنوس" من بيرغامون، والتي تم تدوينها في كتاب يعود عمره إلى 1500 عام، إلا أنه تم كشطها فيما بعد واستبدالها بنصوص دينية.

وكان الفيلسوف متأثرا بهيبوقراط، الذي كان طبيب المصارعين الرومان في الفترة ما بين 2017 و162 قبل الميلاد.

.@Wilson_Walker@CBSSF interviews Nick Edwards @SSRLnews, Michelle Cornelison Smith @StanfordPreserv@StanfordLibs & @michabt@RBTothAssociate about using X-rays to reveal hidden text of 6th century medical manuscript that was overwritten with religious text in 11th century pic.twitter.com/HxTliKhW9r — SLAC (@SLAClab) March 13, 2018

وكانت الترجمات السريانية لكتاباته مخبأة في مخطوطة قديمة أعيد استخدامها بعد مئات السنين من قبل شخص ينسخ النصوص الدينية، بعد أن قام بمحو النصوص الأصلية.

ويتم الآن فصل نصوص الكتاب الذي يعود تاريخه إلى القرن السادس، باستخدام الليزر، من قبل علماء جامعة ستانفورد في مختبر "SLACNational Accelerator Laboratory".

ويأمل العلماء في الوصول إلى النصوص الأصلية للكتاب الطبي لغالنوس الذي خُط باللغة السريانية (نوع من اللغة الآرامية).

We are now live on Facebook with researchers discussing using X-rays to reveal hidden text of a 6th century medical manuscript by the ancient Greek doctor Galen that was scraped off & overwritten with religious text in 11th century https://t.co/ZH8Lbi1Pbjpic.twitter.com/ryiAWHZh0s — SLAC (@SLAClab) March 13, 2018

Join us live on Facebook at 11:30 am PT today as researchers discuss using X-rays to reveal hidden text of a 6th century medical manuscript by the ancient Greek doctor Galen that was scraped off & overwritten with religious text in 11th century https://t.co/ZH8Lbi1Pbjpic.twitter.com/iDJbVYDlJR — SLAC (@SLAClab) March 13, 2018

وأشار فريق العلماء عبر بث مباشر على فيسبوك إلى أن النص الأصلي "كشط بشكل فظيع" وتم إعادة الكتابة عليه في القرن الحادي عشر، حيث تكشف هذه الكتابة عن المزامير المسيحية (وهي تسابيح لله، وأناشيد حمد وسجود وتمجيد له)، يعتقد بأنها كتبت في دير سانت كاترين في سيناء بمصر.

وكشف سام ويب، وهو عالم خط الأشعة، وفريقه، كيف يسمح مسرع الجسيمات بالحصول على رؤية أكبر للعناصر الموجودة في المخطوطة، من ذلك الطبقات المختلفة وأنواع الحبر.

Join us live on Facebook at 11:30 am PT March 13 as researchers discuss using X-rays to reveal hidden text of a 6th century medical manuscript by the ancient Greek doctor Galen that was scraped off & overwritten with religious text in 11th century https://t.co/ZH8Lbi1Pbjpic.twitter.com/x2idGeRnSW — SLAC (@SLAClab) March 12, 2018

International, multidisciplinary team is using X-rays @SSRLnews at SLAC to reveal hidden text of medical manuscript by ancient Greek doctor Galen that was written on parchment in 6th century & scraped off & overwritten with religious text in 11th century https://t.co/AyLNZdgcEYpic.twitter.com/FdIIitsJaR — SLAC (@SLAClab) March 12, 2018

وتعتمد هذه العملية على التصوير الضوئي بالأشعة السينية، وهو ما سيجعل العناصر الموجودة في الكتاب تبرز، وفقا لفريق العلماء من جامعة مانشستر، وسيقوم الفريق بتصوير 26 صفحة من المخطوطة المؤلفة من 226 صفحة بهدف الكشف عن المعلومات الأصلية.

المصدر: RT

فادية سنداسني