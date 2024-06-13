اكتشاف نوع جديد من النمل الأزرق في جبال الهيمالايا!

اكتشف فريق من العلماء نوعا جديدا من النمل الأزرق في ولاية أروناتشال براديش شمال شرق الهند، ما أثار المزيد من الاهتمام بالتنوع البيولوجي الفريد في هذا الجزء من جبال الهيمالايا.

ويصل طول النملة الصغيرة النادرة، المسماة Paraparatrechina neela، إلى أقل من 2 ملم، وجسمها في الغالب أزرق معدني، باستثناء قرون الاستشعار والفك السفلي والأرجل. وتتميز برأس مثلث وعيون كبيرة وفك مثلث بخمسة أسنان.

¿Una nueva especie de hormiga? ¡Así es! se trata de una nueva especie, denominada Paraparatrechina neela 💙. El descubrimiento se hizo en el Valle del Siang, en el noreste de la India, 🐜



Fuente: Revista Galileu pic.twitter.com/z3qtGQnSK5 — 🌎 Discovery Channel (@DiscoveryLA) June 9, 2024

ووصف هذا النوع في دراسة جديدة نشرت في مجلة ZooKeys، حيث قال باحثو مؤسسة Ashoka للبحوث في علم البيئة (ATREE) في بنغالورو: "أثناء استكشاف حفرة شجرة في مسار شديد الانحدار للماشية في قرية ينكو النائية ذات مساء، تألق شيء ما في الشفق".

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وفي حين أن اللون الأزرق شائع في الحشرات مثل الفراشات والخنافس وكذلك بعض النحل والدبابير، إلا أنه نادر نسبيا لدى النمل.

ويقول الباحثون إنه من بين زهاء 17000 نوع وسلالة معروفة من النمل في جميع أنحاء العالم، يظهر اللون الأزرق لدى القليل منها.

وتخلق الهياكل النانوية الألوان باستخدام خصائصها البصرية بدلا من أن تنتج بشكل مباشر عن الأصباغ.

وأظهرت الدراسات أن هذا الجزء من "أروناتشال براديش" يقدم للعالم تنوعا لا مثيل له، والكثير منه لم يتم استكشافه بعد.

المصدر: إندبندنت