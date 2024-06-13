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اكتشاف نوع جديد من النمل الأزرق في جبال الهيمالايا!

العلوم والتكنولوجيا

اكتشاف نوع جديد من النمل الأزرق في جبال الهيمالايا!
Gettyimages.ru Darren Robb
صورة تعبيرية
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اكتشف فريق من العلماء نوعا جديدا من النمل الأزرق في ولاية أروناتشال براديش شمال شرق الهند، ما أثار المزيد من الاهتمام بالتنوع البيولوجي الفريد في هذا الجزء من جبال الهيمالايا.

ويصل طول النملة الصغيرة النادرة، المسماة Paraparatrechina neela، إلى أقل من 2 ملم، وجسمها في الغالب أزرق معدني، باستثناء قرون الاستشعار والفك السفلي والأرجل. وتتميز برأس مثلث وعيون كبيرة وفك مثلث بخمسة أسنان.

ووصف هذا النوع في دراسة جديدة نشرت في مجلة ZooKeys، حيث قال باحثو مؤسسة Ashoka للبحوث في علم البيئة (ATREE) في بنغالورو: "أثناء استكشاف حفرة شجرة في مسار شديد الانحدار للماشية في قرية ينكو النائية ذات مساء، تألق شيء ما في الشفق".

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وفي حين أن اللون الأزرق شائع في الحشرات مثل الفراشات والخنافس وكذلك بعض النحل والدبابير، إلا أنه نادر نسبيا لدى النمل.

ويقول الباحثون إنه من بين زهاء 17000 نوع وسلالة معروفة من النمل في جميع أنحاء العالم، يظهر اللون الأزرق لدى القليل منها.

وتخلق الهياكل النانوية الألوان باستخدام خصائصها البصرية بدلا من أن تنتج بشكل مباشر عن الأصباغ.

وأظهرت الدراسات أن هذا الجزء من "أروناتشال براديش" يقدم للعالم تنوعا لا مثيل له، والكثير منه لم يتم استكشافه بعد.

المصدر: إندبندنت

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