"روستيخ" الروسية تطور الطباعة الثلاثية الأبعاد للمكونات الكبيرة الحجم في محركات طائرات الركاب

أنشأ معهد دراسات التكنولوجيا وتنظيم إنتاج المحركات معملا يحتوي على معدات محلية الصنع للطباعة ثلاثية الأبعاد.

وسيقوم المعمل بتصنيع الأجزاء الكبيرة الحجم لمحرك "بي دي – 35" الذي سيستخدم في طائرات الركاب المدنية.

وقالت الخدمة الصحفية لمؤسسة "روستيخ" الروسية التي يعد المعهد فرعا منها:" أنشئ في معهد دراسات التكنولوجيا وتنظيم إنتاج المحركات معمل فريد من نوعه مزود بمعدات محلية الصنع للطباعة ثلاثية الأبعاد. وستتيح أحدث الآلات إمكانية إنتاج أجزاء يصل قطرها إلى عدة أمتار ويبلغ وزنها نصف طن، بما في ذلك محرك الطائرة الواعد "بي دي – 35"، ولم يكن من الممكن سابقا تصنيع هذه المنتجات بهذا الحجم، وكان على المعهد تجميعها من عدة مكونات.

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كما أشار ميخائيل باكرادزي، نائب مدير عام شركة المحركات المتحدة إلى أن تطبيق الطباعة ثلاثية الأبعاد سيزيد إلى حد بعيد من حجم إنتاج أجزاء محركات الطائرات المدنية. يمكن أن يصل الحد الأقصى لوزن هذه الأجزاء إلى 400 كلغ.

وقال:"على وجه الخصوص، يتم استخدام التركيب الآلي ILIST-XL لاختبار عملية إنتاج الأجزاء من سبائك النيكل والتيتانيوم المقاومة للحرارة باستخدام تقنية النمو المباشر بالليزر، وقد تم تطوير وإنتاج معدات فريدة من نوعها من قبل معهد تقنيات الليزر التابع لجامعة بطرسبورغ الحكومية البحرية التقنية.

بالإضافة إلى معدات إنماء الأجزاء، تم تجهيز المعهد بمنظومات لتصنيع وإصلاح مكونات المحرك صغيرة الحجم. وستستخدم تلك المعدات لإتقان تكنولوجيا إصلاح الأجزاء المعدنية، وعلى سبيل المثال، شفرات الضواغط لمحركات توربينات الغاز.

وعلاوة على ذلك سيتم استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد الموجودة في المعهد لإنتاج الأجزاء المصنوعة من المواد البلاستيكية والمواد المركبة، التي لا تتجاوز نقطة انصهارها 300 درجة مئوية. تم كذلك تصميم الطابعات الثلاثية الأبعاد الجديدة لإنتاج أجزاء صغيرة لا يزيد ارتفاعها عن 40 سنتيمترا .

المصدر: تاس