الحكومة الروسية تخصص 45 مليار روبل لتطوير محرك تستخدمه طائرة ركاب عملاقة

ستخصص الحكومة الروسية نهاية العام الجاري مبلغا إضافيا قدره 44.6 مليار روبل (نحو 600 مليون دولار) لتمويل مشروع تصنيع محرك "بي دي – 35".

سيستخدم المحرك في طائرة الركاب العملاقة المستقبلية عريضة الهيكل وطويلة المدى.

وقال رئيس الوزراء الروسي، ميخائل ميشوستين إنه قد بحث مسألة مواصلة تمويل مشروع المحرك الواعد الجديد مع رئيس الدولة فلاديمير بوتين الذي قد وافق على تطوير المشروع.

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ومضى قائلا:" إن الحكومة لديها أخبار جيدة أخرى لصناع المحركات"، وأشار إلى أن السلطة الروسية قد وظّفت مبلغا قدره 50 مليار روبل ( نحو 550 مليون دولار) لتسويق محرك جوي مساعد.

والمقصود بالأمر هو محرك "بي دي – 14" الذي من شأنه أن يحل محل محركات أجنبية الصنع في طائرات الركاب متوسطة المدى من طراز "إم إس – 21".

يذكر أن وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس منتوروف، أعرب في 4 ديسمبر الماضي عن أمل بأن تنتهي عملية الحصول على ترخيص الطيران لطائرة الركاب "إم إس – 21".

جدير بالذكر أن طائرة الركاب عريضة الهيكل يتم تصنيعها بالتعاون مع الصين. أما طائرة "إم إس – 21" فهي طائرة الركاب الروسية الواعدة متوسطة المدى للجيل الجديد. وسُيطلق نموذجان منها: أحدهما سيتسع لـ150 راكبا، وثانيهما سيتسع 211 راكبا. وقد حققت تلك الطائرة أول رحلة جوية في مايو عام 2017. وفي ديسمبر عام 2020 قامت الطائرة برحلة جوية مزوّدة بمحركات "بي دي – 14" روسية الصنع.

المصدر: تاس