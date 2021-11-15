أول رحلة استعراضية لطائرة "إم إس - 21" المطورة خارج روسيا

قامت طائرة " إم إس – 21 – 310" المدنية الروسية برحلة جوية استعراضية في أجواء دبي يوم افتتاح معرض Dubai Airshow 2021 الدولي .

واستغرق تحليقها 10 دقائق وشاركت طائرة الركاب الروسية بذلك في البرنامج الجوي للمعرض. وتضمن التحليق الاستعراضي عدة عناصر، مثل الصعود السريع حتى ارتفاع 800 متر مع النزول السريع، والمناورات الجوية بضغط 2G، والتحليق على ارتفاع 100 متر وغيرها.

يذكر أن طائرة الركاب " إم إس – 21 – 310" وصلت مطار "المكتوم" في دبي يوم 10 نوفمبر الجاري بعد إقلاعها من ضواحي موسكو، ولم تهبط في أي مطار آخر. وقد أصبح معرض دبي مكانا للكشف الدولي ألأول عن الطائرة الروسية التي لم تعرض قبل ذلك خارج روسيا وهي طائرة مطورة تم تزويدها بمحرك "بي دي – 14" روسي الصنع، خلافا لطائرة الركاب ""إم إس – 21" المزودة بمحركات أجنبية.

وتتميز طائرة الركاب بأكثر هيكل استعراضا في العالم في صنف الطائرات متوسطة المدى.

ووصلت إلى دبي من ضواحي موسكو كذلك طائرة مدنية أخرى وهي" سوبرجيت أوروس" التي زاد مدى عملها عن 7200 كيلومتر. وتحمل لقب "أوروس" كذلك مروحية فخرية Ансат Aurus Design وأسطول السيارات الفخرية الروسية" بما فيها سيارة الرئيس الروسي.

المصدر: لينتا. رو