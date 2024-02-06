الصين تطلق أول قمر صناعي في العالم لاختبار تكنولوجيا الجيل السادس 6G إلى المدار

أطلقت الصين يوم السبت قمرين صناعيين تجريبيين لاستكشاف تكنولوجيات الاتصالات الفضائية والأرضية المتكاملة. أحدهما مخصص لاختبار تكنولوجيا الجيل السادس 6G.

ووصلت الأقمار الصناعية بنجاح إلى المدار الأرضي المنخفض على ارتفاع 500 كم.

#ChinaMobile launched 2 experimental satellites on Feb.3 to further test #5G & #6G technologies.



China Mobile 01 satellite is world's 1st signal processing satellite equipped with a land-space 5G operating system. Verification satellite Xinghe is loaded with Xinghe 6G system. pic.twitter.com/o6l55wghus — Wu Lei (@wulei2020) February 5, 2024

وأحد هذين القمرين الصناعيين هو China Mobile 01، الذي تم تطويره بشكل مشترك من قبل شركة الاتصالات المملوكة للدولة "تشاينا موبايل" (China Mobile) وشركة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية الصينية UBINEXUS. وهو أول قمر صناعي في العالم لمعالجة الإشارات مزود بنظام تشغيل أرضي فضائي من الجيل الخامس (5G).

.#China Mobile, the world's largest telecom carrier by mobile subscribers, has successfully launched the world's first satellite to test #6G architecture, marking a milestone in its efforts to explore integrated space and ground communication technology. pic.twitter.com/KnvPWmiQUO — Beijing Daily (@DailyBeijing) February 5, 2024

ومن خلال الاستفادة من التغطية الواسعة للقمر الصناعي، يمكن للمحطة الأساسية التي يحملها إرسال إشارات 5G إلى الأماكن التي لا يمكن تغطيتها بالشبكات الأرضية.

pic.twitter.com/oPUluP6GYa#China launches world's first #6G technology test #satellite into orbit. https://t.co/Foe03Kedzo

The test satellite, based on a 6G architecture, was launched with another satellite device that verifies the integration of 5G Earth-space technology.… — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) February 6, 2024

ووفقا لشركة "تشاينا موبايل"، يتميز القمر الصناعي الاختباري الثاني الذي يطلق عليه اسم Xinghe أو Star Core، ببنية مستقلة موزعة لتقنية الجيل السادس (6G)، والتي تطورتها شركة الاتصالات بالتعاون مع أكاديمية الابتكار للأقمار الصناعية الصغيرة التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم.

وتقول شركة الاتصالات الصينية إن Star Core هو أول قمر صناعي لاختبار تكنولوجيا الجيل السادس (6G) في العالم.

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وأوضحت شركة "تشاينا موبايل" أنه بالمقارنة مع الأقمار الصناعية ذات المدار العالي التي تعمل على ارتفاع 36 ألف كيلومتر، فإن تقنية Star Core توفر مزايا الكمونية (الاتصالات) المنخفضة ومعدلات نقل البيانات العالية على ارتفاع 500 كم.

وأشارت الشركة إلى أن الأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض تعد منصات مهمة للشبكات الأرضية الفضائية المتكاملة في المستقبل.

ويمكن أن يساعد تطوير هذه الأقمار الصناعية واسعة النطاق ذات المدار المنخفض في تعويض فجوات تغطية الإشارة في شبكات الهاتف المحمول الأرضية وتوسيع خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية مع عرض نطاق ترددي أعلى للمناطق النائية والمحيطات وقطاع الطيران.

وأكدت شركة "تشاينا موبايل" أنها ستجري اختبارات في المدار تعتمد على الأقمار الصناعية التجريبية لزيادة تسريع تطوير تقنيات الأقمار الصناعية للأرض.

المصدر: CGTN