الصين تطلق إلى الفضاء قمرا صناعيا تجاريا بمزودا بالذكاء الاصطناعي

أفادت قناة CGTN التلفزيونية أن الصين أطلقت إلى الفضاء أول قمر صناعي تجاري في العالم مزود بالذكاء الاصطناعي.

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وتشير القناة، إلى أن القمر أطلق من مطار فضائي بالقرب من مدينة يانغجيانغ بمقاطعة قوانغدونغ في جنوب الصين الساعة 11:06 بالتوقيت المحلي (06:06 بتوقيت موسكو) يوم السبت 3 فبراير 2024 بواسطة صاروخ النقل Smart Dragon 3 (SD-3) وعلى متنه القمر الصناعي Rongpiao، المعروف أيضا باسم Xingshidai-18، مع ثمانية أقمار صناعية أخرى لم تكشف مهامها.

وتجدر الإشارة إلى أن العلماء الروس أنشأوا قناة محمية كمومية بين روسيا والصين باستخدام قمر صناعي.

وتم استخدام القمر الصناعي الصيني للاتصالات الكمومية Mo Tzu لنقل مفتاح التشفير لمسافة تزيد عن 3.5 ألف كيلومتر. كما تمكنت المحطة الأرضية في مدينة زفينيجورود التي أنشأها الخبراء الروس من تبادل الصور المشفرة بقياس 256 × 64 بكسل مع المحطة الأرضية في نانشان الصينية.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"