روسيا والصين تعملان على إعداد مشروع المحطة القمرية

يبحث خبراء مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية مع زملائهم الصينيين مهام علمية محتملة ستقوم المحطة القمرية المشتركة بأدائها.

كما إنهم يعملون على وضع مشروع تقني للمحطة المستقبلية.

إقرأ المزيد

أعلن ذلك نائب مدير عام "روس كوسموس" لشؤون التعاون الدولي، سيرغي سافيليف، الذي قال:" يجري الآن العمل على تحديد المهام العلمية الخاصة باستصلاح القمر التي يمكن أن تهم البلدين. ويدرس الجانبان كذلك الأمور التقنية المتعلقة بتحقيق المشروع".

وأوضح المسؤول الفضائي الروسي أن الجانبين الروسي والصيني اقترحا بأن يكون مشروع المحطة الفضائية مفتوحا كي تستطيع بلدان أخرى المساهمة فيه. إلا أنه قال إن الحديث عن مشاركة بلدان وجهات أخرى في المشروع سابق للأوان، إذ أنه لا بد أولا من وضع قاعدة قانونية خاصة بالتعاون في هذا المجال.

وقد تم تشكيل فريق العمل المشترك الروسي الصيني الذي يبحث كل الجوانب التقنية والقانونية المتعلقة بمشروع المحطة القمرية.

يذكر أن المتحدث باسم إدارة الفضاء الصينية القومية، سيوي هونلانغ، كان قد أعلن في وقت سابق أن الصين تواصل دراسة القمر وتعول على توحيد الجهود مع روسيا في سبيل تحقيق المشاريع القمرية.

وقد وقع الجانبان الروسي والصيني عام 2017 برنامج التعاون في مجال الفضاء الذي يضم 6 بنود، بما فيها بند دراسة القمر والفضاء البعيد.

المصدر: تاس