المسبار الصيني "Chang'e-5" في طريقه إلى الأرض

انطلق المسبار الصيني "Chang'e-5" من القمر وهو يحمل كبسولة تحتوي على عينات من تربته ووصل إلى مدار قريب حول الأرض، ومن المقرر هبوطه في منتصف الشهر الجاري.

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ويذكر أن الصين أطلقت المسبار "Chang'e-5" في 23 سبتمبر 2020 إلى مدار حول القمر، وفي الأول من ديسمبرانفصلت عنه وحدة الهبوط والإقلاع وهبطت على سطح القمر وبدأت بجمع عينات من تربته.

وقد استمرت عملية جمع العينات باستخدام ذراع بمغرفة ومثقاب للحفر طوله متران مدة 19 ساعة. وقد أخذت العينات من السطح ومن أعماق مختلفة. وبعد انتهاء العملية أغلقت الكبسولة بإحكام ووضعت في وحدة الإقلاع، التي من المقرر أن تلتحم بالمسبار يوم 6 ديسمبر، حيث ستنقل إلى متنه الكبسولة، ومن ثم تنفصل ثانية، ليتوجه المسبار بعد ذلك نحو الأرض، التي من المقرر أن يصلها في منتصف ديسمبر الجاري.

وتجدر الإشارة، إلى أن وحدة الهبوط والذراع والكاميرا والأجهزة العلمية، بقيت على سطح القمر بعلم الصين، حيث يمكن لهذه الوحدة إرسال المعلومات إلى الأرض خلال عدة أيام شتوية، بعدها يحل الليل القمري الشديد البرودة، الذي لن تتحمله الأجهزة الإلكترونية وتفقد قدرتها على العمل.

Sputnik

وبنجاح هذه العملية تصبح الصين ثالث دولة تنقل عينات من تربة القمر إلى الأرض بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي.

المصدر: فيستي. رو