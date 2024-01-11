 
مباشر

روسيا تنزل إلى المياه غواصة جديدة حاملة للصواريخ البالستية

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تنزل إلى المياه غواصة جديدة حاملة للصواريخ البالستية
Sputnik
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wrdw

ذكر مصدر مطلع في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن روسيا ستنزل إلى المياه قريبا غواصة نووية صاروخية جديدة طورتها لصالح الجيش.

وقال المصدر لوكالة "تاس" الروسية:"نهاية يناير الجاري سينزل مصنع سيفماش الروسي غواصة الأمير بوجارسكي إلى المياه، وبعدها سيستكمل الخبراء في المصنع عمليات تجهيزها بالمعدات المطلوبة لاختبارها".

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد أشار في ديسمبر الماضي، إلى أن غواصة "الأمير بوجارسكي" من المفترض أن تنضم للأسطول الشمالي في الجيش الروسي قبل نهاية عام 2024، وستخضع لاختبارات لإطلاق صواريخ "بولافا" البالستية في ميدان تدريب بحري في منطقة كامتشاتكا.

و"الأمير بوجارسكي" هي الغواصة الخامسة من فئة "Borei-A" التي تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي 955А، وبدأ العمل على تطويرها في 23 ديسمبر 2016.

وتنتمي غواصات "Borei-A" إلى فئة الجيل الرابع من الغواصات النووية، ويمكن لكل غواصة حمل 16 صاروخ "بولافا" عابرا للقارات يعمل بالوقود الصلب، فضلا عن أنها مجهزة بأنظمة لإطلاق طوربيدات من عيار 533 ملم.

إقرأ المزيد
البحرية الروسية تتسلح بدرونات ضاربة
البحرية الروسية تتسلح بدرونات ضاربة

وتتميز هذه الغواصات أيضا باحتوائها على منظومات سونار "Irtysh-Amphora-B 055" التي لديها القدرة على اكتشاف أنواع مختلفة من الأهداف، بما فيها السفن والغواصات والطوربيدات والأجسام التي تتحرك تحت الماء، كما يمكنها قياس سمك الجليد في مناطق القطب الشمالي لمساعدة الغواصات على إيجاد فتحات لإطلاق الصواريخ البالستية.

المصدر: سلاح روسيا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا