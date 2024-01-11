روسيا تنزل إلى المياه غواصة جديدة حاملة للصواريخ البالستية

ذكر مصدر مطلع في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن روسيا ستنزل إلى المياه قريبا غواصة نووية صاروخية جديدة طورتها لصالح الجيش.

وقال المصدر لوكالة "تاس" الروسية:"نهاية يناير الجاري سينزل مصنع سيفماش الروسي غواصة الأمير بوجارسكي إلى المياه، وبعدها سيستكمل الخبراء في المصنع عمليات تجهيزها بالمعدات المطلوبة لاختبارها".

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد أشار في ديسمبر الماضي، إلى أن غواصة "الأمير بوجارسكي" من المفترض أن تنضم للأسطول الشمالي في الجيش الروسي قبل نهاية عام 2024، وستخضع لاختبارات لإطلاق صواريخ "بولافا" البالستية في ميدان تدريب بحري في منطقة كامتشاتكا.

و"الأمير بوجارسكي" هي الغواصة الخامسة من فئة "Borei-A" التي تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي 955А، وبدأ العمل على تطويرها في 23 ديسمبر 2016.

وتنتمي غواصات "Borei-A" إلى فئة الجيل الرابع من الغواصات النووية، ويمكن لكل غواصة حمل 16 صاروخ "بولافا" عابرا للقارات يعمل بالوقود الصلب، فضلا عن أنها مجهزة بأنظمة لإطلاق طوربيدات من عيار 533 ملم.

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وتتميز هذه الغواصات أيضا باحتوائها على منظومات سونار "Irtysh-Amphora-B 055" التي لديها القدرة على اكتشاف أنواع مختلفة من الأهداف، بما فيها السفن والغواصات والطوربيدات والأجسام التي تتحرك تحت الماء، كما يمكنها قياس سمك الجليد في مناطق القطب الشمالي لمساعدة الغواصات على إيجاد فتحات لإطلاق الصواريخ البالستية.

المصدر: سلاح روسيا